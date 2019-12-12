总统：独立是哈萨克斯坦人民的无价财富

哈通社/努尔苏丹/12月12日 —— 哈萨克斯坦总统托卡耶夫12日在总统府举行的国家奖章颁授仪式上发表讲话时表示，独立是哈萨克斯坦人民的无价财富。

托卡耶夫说：“首先，我向大家致以我国最重要的节日独立日祝贺！今年是我国独立第28周年。这是我们历史进程的开始，是伟大的节日。对全体哈萨克斯坦人来说，相比‘独立日’没有更重要的日子和节日。独立是哈萨克斯坦人民的无价之宝。在首任总统纳扎尔巴耶夫的远见卓识的领导下，我们这一代实现了我国人民的梦想。我们的祖先给我们留下了广阔的土地，而保护他们的遗产是全体哈萨克斯坦人民神圣的职责。人民将永远铭记为国家独立牺牲自己的勇士们。”

哈萨克斯坦总统指出，独立日起，我国进入了黄金发展时代。

托卡耶夫表示，独立以来，哈萨克斯坦取得了有效发展成果。作为土地面积全球第9的国家，哈萨克斯坦与所有邻国完成了国界划分工作。此外，我国成功将首都从阿拉木图迁至阿克莫拉，并在萨热阿尔卡草原建成了现代化的美丽城市。

总统表示，这些年来，国家正在采取旨在提高人们生活水平的相关措施。困难时期，哈萨克斯坦成功对经济进行了彻底改革。我国GDP在28年里增加了16倍以上，达到了1800亿美元。根据结果，哈萨克斯坦成为了中亚领头国家，并在全球经济获得了应有的地位。

“独立以来，我们共吸引了3300亿美元外来投资。这些资金主要面向提高人们生活水平。”托卡耶夫说。

【编译：小穆】