马德里气候变化会议：联合国大会主席敦促 “立即取得重大成果”

哈通社/努尔苏丹/12月12日 —— 据联合国新闻处消息，联合国大会主席班德今天敦促正在西班牙首都马德里举行的《联合国气候变化框架公约》缔约方大会第25届会议“立即取得重大成果”。

为期两周的气候变化大会在经过一个星期的谈判后，在今天进入高级别会议阶段。古特雷斯秘书长在出席上周的开幕式后将与本周三再次返回马德里参加最后一个阶段的会议。

班德在今天所发表的讲话中回顾了通过《巴黎协定》达成的将气温上升限制在比工业化前水平高2℃、并努力将其保持在1.5℃水平的共识。

他指出，如果当前全球排放趋势持续下去，将会导致进一步变暖，人类将面临越来越严重的极端天气事件。

他警告说，土地正在退化，森林、生态系统和生物多样性正在消失，海洋正面临污染、酸化和沿海栖息地的丧失。他指出，反复出现的气候灾害正在变得越来越全球性和超越国界，造成前所未有的人力和社会经济成本，并威胁到在减少全球贫困和改善人民生活方面取得的进展。

我们不要“一起沉没”

班德表示，减少风险措施有可能保护多达2.8亿因海平面上升而面临流离失所风险的人。

他强调：“这是我们的决定:是和这艘船一起沉没，还是立即改变航向。现在是行动的时候了。”

他指出，我们的行为决定了我们的命运，我们每天都有道义上的义务为下一代和今后的数代人采取行动。

核能解决方案

拉斐尔·马里亚诺·格罗西作为国际原子能机构总干事首次正式出访。他在马德里气候变化会议上强调了核能在全球向清洁能源过渡中发挥的作用。

他说：“太阳能和风能等可变可再生能源（Variable renewables）对清洁能源转型至关重要，但仅靠它们无法满足各国日益增长的能源需求，核能可以提供持续的低碳能源，支持可再生能源的不断使用。”

机会之窗正在关闭

《联合国气候变化框架公约》执行秘书埃斯皮诺萨在谈到气候行动的紧迫性时说:“每年在缔约方会议上，我们都被告知机会之窗可能很快就会关闭。” 她警告说，“机会之窗确实正在关闭。我们剩下的时间确实不多了。”

为最弱势群体采取行动

世界各地的人们正受到一个又一个极端天气事件的影响。但是，根据联合国难民署的说法，难民、无国籍人士和国内流离失所者经常居住在气候变化的“热点地区”，使他们面临二次流离失所的风险。

因此，12个国际组织在今天联合启动了“水文气象发展联盟”（Alliance for Hydromet Development），同意加强发展中国家提供高质量天气预报、预警系统以及水文和气候服务的能力。

世界气象组织秘书长佩特里·塔拉斯指出，“科学是明确的”，他告诉缔约方大会：“雄心勃勃的气候行动要求各国配备最可靠的警报和最佳的气候信息服务”。

《联合国气候变化框架公约》缔约方大会第二十五届会议将为明年的气候变化大会奠定基础，届时各国必须根据《巴黎协定》提交新的气候行动计划。