首任总统向哈萨克斯坦人民致以独立日节日祝贺

哈通社/努尔苏丹/12月14日 —— 据首任总统新闻处消息，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫13日晚出席了独立日庆典晚会。

消息称，总统在出席庆典晚会时向全体哈萨克斯坦人民致以了独立日节日祝贺。

纳扎尔巴耶夫表示，1991年12月16日宣布独立时，哈萨克斯坦开启了新的历史篇章。很荣幸我们这一代完成了祖辈多个世纪的梦想。人民的团结下，哈萨克斯坦成为了繁荣富强的国家。在这发展道路上，哈萨克斯坦人民提供了巨大的支持。

首任总统表示，独立时期，哈萨克斯坦建立了透明及市场经济，并在吸引投资领域位居中亚地区居首。此外，我国通过建立连接亚欧大陆的运输走廊落实了地缘政治潜力。

首任总统呼吁青年一代明白独立的价值，铭记独立初期经历的困难时期。

“我们为年轻后代的舒适生活创造了所有条件，因此你们应继续前进，政府更高的目标。最重要的是，保障国家团结，以及和平和谐。这是我们独立的主要成果和未来成就的保障。进一步推进独立时期取得的成就至关重要。因此，我们应同总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫一起前进。我们有共同的想法和目标，那就是加强哈萨克斯坦的独立。”纳扎尔巴耶夫说。

最后，首任总统再次祝贺独立日快乐。

【编译：小穆】