普京和习近平等多国领导人致电祝贺哈萨克斯坦独立日

哈通社/努尔苏丹/12月15日 —— 据总统府新闻局消息，独立日之际，多个国家元首纷纷致电或致信托卡耶夫总统，祝贺哈萨克斯坦共和国迎来第28个独立日，并向全体哈萨克斯坦人民致以节日问候和祝福。

俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京在贺电中表示，哈萨克斯坦在社会经济和科技技术等多个领域得到了有效的发展成果。当前，哈萨克斯坦在国际社会上有着很高的声誉，并在解决区域和国际议程热点问题上发挥着建设性作用。两国之间的合作基于战略伙伴和联盟基础下迅速发展中。此外，双方在各领域的双边合作和欧亚一体化框架下的合作得到了有效发展。

最后，普京祝托卡耶夫总统身体健康，工作顺利，并祝愿全体哈萨克斯坦人民幸福繁荣。

中国国家主席习近平代表个人及全体中国人民祝贺哈萨克斯坦共和国独立28周年。

习近平在贺电中说：“我高度重视中哈合作关系的发展。”

中国国家主席表示，中方愿意为造福两国人民与哈萨克斯坦一起落实“一带一路”倡议。最后，习近平祝愿哈萨克斯坦人民幸福繁荣。

英女王伊丽莎白二世向托卡耶夫总统致贺电，向全体哈萨克斯坦人民致以独立日节日祝贺。

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔季约耶夫在贺电中说：“乌兹别克斯坦就兄弟国家哈萨克斯坦在社会政治和社会经济领域全球声誉的日益提升感到真诚的高兴。乌哈两国在所有领域建立了高度信任和相互理解合作。”

最后，乌总统向托卡耶夫总统和哈萨克斯坦人民致以节日祝贺。

吉尔吉斯斯坦总统索伦拜·吉恩别科夫向托卡耶夫总统和哈萨克斯坦人民致以独立日节日问候，并说：“相信吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦之间的战略合作、友谊、联盟和睦邻合作今后将进一步加强。”

阿拉伯联合酋长国总统哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬向托卡耶夫总统和哈萨克斯坦人民致以节日问候，祝托卡耶夫总统身体健康工作顺利，并祝愿全体哈萨克斯坦人民和平繁荣。

乌克兰总统弗拉基米尔•泽连斯基在贺电中说：“经过有效解决政治社会和安全问题，哈萨克斯坦在区域和国际社会上的声誉不断提高。尊敬的阁下，祝您身体健康，工作顺利，祝愿友好的哈萨克斯坦人民和平、团结和繁荣。”

韩国总统文在寅在贺电中表示，韩哈两国在各领域的友谊合作得到了有效发展。

“两国之间的高层互动，其中我今年的访问进一步促进了双边合作关系的发展。”他说。

此外，塔吉克斯坦、土库曼斯坦和阿塞拜疆总统，以及荷兰国王、马来西亚国王、比利时国王、瑞典国王、阿富汗总统、捷克总统、泰国总理、匈牙利总统、保加利亚总统、黎巴嫩总统、拉脱维亚总统、伊拉克总统、希腊总统、加拿大总督、阿布扎比王位继承人、独联体执行委员会主席兼执行秘书、伊斯兰合作组织秘书长、集体安全条约组织代理秘书长、迪拜酋长国酋长、阿联酋副总统和总理也发来贺电，祝贺哈萨克斯坦独立日。

【编译：小穆】