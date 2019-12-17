日本天皇和约旦国王祝贺哈萨克斯坦独立日

哈通社/努尔苏丹/12月17日 —— 据总统府新闻局消息，12月16日独立日，多个国家领导人纷纷致电或致信托卡耶夫总统，祝贺哈萨克斯坦共和国迎来第28个独立日，并向全体哈萨克斯坦人民致以节日问候和祝福。

日本天皇德仁祝愿哈萨克斯坦人民幸福繁荣，而德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔祝贺哈萨克斯坦独立日，并强调德国将继续成为哈萨克斯坦信任的合作伙伴。

约旦国王阿卜杜拉二世·本·侯赛因代表个人及政府，祝愿哈萨克斯坦持续繁荣发展。

意大利总统塞尔焦•马塔雷拉在贺电中表示，目前两国政治和经济合作关系有效发展当中，相信双边合作在欧盟框架下继续加深。

波兰总统安杰伊•杜达在贺电中指出，哈萨克斯坦是波兰在中亚地区中最重要的合作伙伴。他还强调，波兰高度评价哈萨克斯坦在国际社会上的声誉，以及在中亚安全、核不扩散和文化间对话领域的立场。

以色列总统鲁文•里夫林祝贺哈萨克斯坦独立日，并指出了双方在创新科技合作领域的发展成果。

芬兰总统绍利·尼尼斯托祝托卡耶夫总统身体健康、工作顺利，并祝愿哈萨克斯坦和平繁荣。

瑞士联邦主席于利•毛雷尔祝愿哈萨克斯坦走向光明的未来，并就今年11月份对哈萨克斯坦进行的有效访问表示了感谢。他还指出，瑞方希望促进互利双边合作。

尔维亚总统亚历山大•武契奇高度评价了哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫和托卡耶夫总统为哈萨克斯坦稳定繁荣发展做出的贡献。

蒙古国总统哈勒特马·巴特图勒嘎在贺电中向托卡耶夫总统和哈萨克斯坦人民致以独立日节日祝贺，并表示相信双方合作关系将继续加强。

【编译：小穆】