东京奥运会主场馆国立竞技场举行竣工仪式

哈通社/努尔苏丹/12月17日 —— 据中新网报道，作为2020年东京奥运会和残奥会主场馆的日本国立竞技场15日举行竣工仪式。日本首相安倍晋三、东京都知事小池百合子、日本建筑师隈研吾等出席。

安倍在致辞中表示，该场馆具有国际化设计、与周边环境共生并兼具日本特色。祝愿这一在新时代、令和元年完成的运动中心将铭刻在历史中。

关于2020年东京奥运会和残奥会，安倍说，明年的奥运会将成为分享梦想和希望的大会、向世界展现日本力量的大会以及开拓国家未来的大会。

小池百合子表示，为使东京奥运成为给大家留下美好记忆的大会，接下来将继续作好各项准备工作。

据悉，该场馆工期建设历时3年，于今年11月30日宣布竣工，工程费用为1569亿日元(约合14.35亿美元)。这里将是2020年东京奥运会以及残奥会的开幕式和闭幕式举办地，此外一些田径和足球赛事也将在这里举行。

场馆高度控制在47米，拥有约6万个座位，广场及竞技场附近栽种了约4.7万棵植物。

国立竞技场的最初设计方案来自世界著名建筑师扎哈·哈迪德，后因工程费用过高被废弃。日本建筑师隈研吾等接手后，融合明治神宫外苑丰富的绿色景观，欲打造绿意盎然的“森林体育场”。