巴基斯坦特别法庭判处前总统穆沙拉夫死刑

哈通社/努尔苏丹/12月17日 —— 据新华社报道，巴基斯坦负责审理前总统佩尔韦兹·穆沙拉夫案的特别法庭17日以叛国罪判处穆沙拉夫死刑。

据媒体报道，三名法官组成的特别法庭认为，穆沙拉夫2007年11月非法宣布实施紧急状态、中止宪法，犯有叛国罪。特别法庭两名法官赞成判处穆沙拉夫死刑，一名法官反对。媒体称包含有详细信息的判决书将于48小时内发布。

特别法庭要求穆沙拉夫本人出庭受审，但是后者并未回国。律师在法庭上称穆沙拉夫病情危重，正在阿拉伯联合酋长国接受治疗。

巴基斯坦总理信息和广播事务特别顾问菲尔杜斯·阿万说，政府将从法律层面讨论这一判决，总理伊姆兰·汗或就判决咨询法律专家。

根据巴基斯坦法律，穆沙拉夫有权就其死刑判决提起上诉。

2007年11月，时任巴基斯坦总统兼陆军参谋长的穆沙拉夫宣布实施紧急状态，并解除近60名法官职务，此举涉嫌违宪。2008年8月，穆沙拉夫迫于多方压力辞去总统职务，此后大部分时间住在英国伦敦和阿联酋迪拜。

2013年3月，穆沙拉夫回国打算参加大选，但是被法院禁止。同年11月，巴基斯坦官方启动对穆沙拉夫叛国罪指控的诉讼程序，并成立由三名法官组成的特别法庭。2016年3月，巴基斯坦最高法院同意穆沙拉夫出国就医。

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