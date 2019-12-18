哈萨克斯坦将建航天员培训中心

哈通社/努尔苏丹/12月18日-- 数字发展、创新和航空航天工业部部长阿斯哈尔·朱马哈利耶夫在18日马吉利斯（议会下院）全体会议上表示，“巴伊铁列克”航天项目框架之内，哈萨克斯坦将建立航天领域专业人才培训中心。

会议期间，阿拜•塔斯波拉托夫发表讲话，并就相关问题进行了提问：“‘巴伊铁列克’航天项目是哈萨克斯坦和俄罗斯就使用拜科努尔航天基地方向的首个合作项目。根据项目计划，哈萨克斯坦将实现从研发至发射一系列工作的自主完成。要在航天领域得到更好的发展，需要培养工程技术专业人员。那么，我们有没有航天领域专业人才培训中心？”

数字发展、创新和航空航天工业部部长阿斯哈尔·朱马哈利耶夫表示：“如今，哈萨克斯坦的五所大学正在培养该领域的专家。同时，直接在拜科努尔发射基地接受培训也是个方向之一。此外，当前我们与莫斯科航空学院也有合作项目，约200名学生正在接受教育，等他们毕业之后可以直接着手‘巴伊铁列克’项目。”

“塔斯波拉托夫提到的航天领域专业人才培训中心是当前正在计划的项目之一。目前计划将于2021年开设该培训中心，届时会邀请俄罗斯专家为我国航天工作人员进行专业培训。”部长说道。

【编译：阿依波塔】