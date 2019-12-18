联合国大会主席：世界每个月有两种土著语言消亡

哈通社/努尔苏丹/12月18日 —— 据联合国新闻处消息，尽管联合国在2019国际土著语言年期间始终努力强调全世界的各种土著语言正在消失。联合国大会主席今天在这一国际年结束之际警告说，“挑战仍然存在”。

在纪念国际土著语言年特别活动上，联大主席班迪（Tijjani Muhammad-Bande）说：“每两周，至少有一种土著语言从地球表面消失，也就是说，每个月会有两种土著语言灭绝”。

班迪指出，2007年通过的里程碑式的《土著人民权利宣言》呼吁各国颁布旨在保护和加强土著语言的政策和法律。

他断言，“现状确实很严重”：世界上仅有4000种幸存的土著语言，说这些语言的人仅占世界总人口的6％。

班迪指出，同样值得注意的是，地球上最贫穷的人中有15％是土著人。

土著语言为什么重要

班迪指出，土著传统作为“获取知识的可靠手段”，可以世代相传，并列举了草药、烹饪和解决社区内部纠纷等方面的例子。

尽管语言多样性对于保护人类的共同遗产至关重要，而语言从根本上对于人类的生存至关重要，但是随着每一种语言的灭绝，语言的多样性都会受到损害。

班迪感叹道：“随着语言的死亡，讲这些语言的土著人民失去了他们身份认同的很大一部分。”

保持语言的生命力

世界在土著人问题上的进展包括设立了土著人民常设论坛，与土著人民互动的非正式听证会，以及国际社会对土著人面临的困境的认识有所提高。

班迪表示，国际土著语言年也是联合国致力于保护濒危语言的证明。

他敦促全世界致力于保护尚存的土著语言，并强调了“学校可以发挥重要作用”。

他说：“通过将土著语言融入课程，这些课程将实现保护土著语言免受外部冲击和内部退化的重要使命。”

最后，他指出：“语言是科学的见解，是智慧的表现，是将文明从一个阶段扶持到另一个阶段的社区实践”。

演员雅利扎·阿帕里西奥：土著语是骄傲之源

在2019年斩获三项奥斯卡大奖的影片《罗马》中出演女主角、并获得奥斯卡影后提名的女演员雅利扎·阿帕里西奥（Yalitza Aparicio），以联合国教科文组织土著人民亲善大使的身份在纪念活动上分享了她对保存土著文化和传统的希望。

她说，她期待着这样的一天：父母不会想忘记自己的身份和来历，也不必隐藏自己的语言以保护孩子免受刻板观念的影响而缺乏就业机会。没有一个女孩或男孩长大后会为自己的身份感到羞耻，并且他们知道——说土著语言让他们拥有了更加宽广的视野，是令他们感到骄傲的源泉。

本次活动由联合国教科文组织（UNESCO）、联合国经济和社会事务部（DESA）、会员国和其他机构共同组织，目的是评估在国际土著语言年中取得的进展并审查现有挑战，分享关于保存、促进和振兴土著语言的主要经验教训。