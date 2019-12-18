马吉利斯批准“巴伊铁列克”火箭发射综合体相关法案

哈通社/努尔苏丹/12月 18日--马吉利斯（议会下院）18日通过《关于对< 2004年12月22日哈俄两国间就在拜科努尔航天基地建立“巴伊铁列克”火箭发射综合体建设协议>进行补充修改议定书》法案。

哈萨克斯坦数字发展、国防和航空航天工业部部长阿斯哈尔•朱马哈利耶夫在对法案进行介绍时表示，法案旨在更新“巴依铁列克”项目实施的基本条款。

据其介绍，相关计划原准备以俄罗斯“安加拉”运载火箭为基础开展相关工作，但由于该型号运载火箭未能如期完成准备，双方随即决定转而采用“联盟－5”运载火箭为基础。

他表示，俄罗斯方面将负责完成火箭的组装生产，而哈萨克斯坦方面负责完成运载火箭发射平台等地面基础设施的建设。

根据阿斯哈尔·朱马哈利耶夫的说法，俄罗斯方面需承担的相关项目的资金总额为9.16亿美元。

他说，在2018年，位于«拜科努尔»中心第42、43和45号平台的“天顶-M”火箭综合体243处设施被移交给哈萨克斯坦。哈方将负责完成这些设施的现代化改造工作，预估的总资金为2.33亿美元。相关工作基本由哈萨克斯坦本土企业完成。

他强调，“巴伊铁列克”综合体建设项目将确保拜科努尔航天中心继续保持在航天领域的活跃地位。

“该修正案与当前正在实行中法律法规并无矛盾，同时还能加强哈-俄两国在拜科努尔发射基地方面的战略伙伴关系和双边合作的发展。”部长说。

【编译：木合塔尔·木拉提】