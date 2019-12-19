阿尔法拉比国立大学与沙特阿拉伯领先大学加强合作关系

哈通社/努尔苏丹/12月19日--阿尔法拉比哈萨克国立大学正在与沙特阿拉伯领先高等教育机构加强并扩大合作关系。

阿尔法拉比国立大学校长哈利穆•穆塔诺夫在对沙特阿拉伯进行访问期间，与沙特教育大臣哈马德·本·穆哈默德·阿勒·阿什-谢赫博士，以及沙特国王大学校长巴德让·阿勒-沃玛尔进行会晤，并在两国教育和科学领域加强合作关系进行了探讨。

会晤期间，穆塔诺夫向沙特阿拉伯教育领域代表就我国在阿布·纳斯尔·阿尔-法拉比1150周年庆典筹备方面的工作进行介绍。

双方在IT、航天和纳米技术领域进行合作方面表现出了浓厚兴趣。

哈萨克斯坦驻沙特阿拉伯大使别热克•阿仁强调指出了两国之间良好的外交成就，并表示需要继续加强双边合作。

沙特阿拉伯教育部大臣向我国大使介绍“沙特阿拉伯2030愿景”，并表示进一步加强与哈萨克斯坦在教育和科学领域的合作。他同时表示，也希望能为阿尔-法拉比1150周年庆典做出一些贡献。

根据会晤结果，双方就加强两国在科学和教育领域的双边合作问题达成了共识。

沙特阿拉伯将为哈萨克斯坦学生提供163个公费名额，其中大部分属于研究生和博士生项目。同时，将重新审议沙特阿拉伯留学条件。

【编译：阿依波塔】