哈萨克斯坦将简化外国公民赴哈签证申请程序

哈通社/努尔苏丹/12月20日--据内务部消息，提高哈萨克斯坦的投资和游客吸引力是托卡耶夫总统下达的工作任务之一。旨在落实总统下达的工作指示，内务部对移民局和其他国家服务进行了一系列简化。

审核外国人签证申请是内务部移民局最为繁忙的工作之一。在此之前，申请哈萨克斯坦签证的外国公民需要亲自前往哈萨克斯坦大使馆提交文件，文件审核时间大约在30天左右。

往后，外国公民可通过www.vmp.gov.kz进行电子签证申请即可，文件审核时间只需5个工作日。

申请签证的外国公民需要完成以下步骤：

-填写申请表，输入身份信息。

-通过电子政务支付申请费用。

-5个工作日之后，申请人会收到10位数的电子签证申请码。

-外国公民在移民局网站（www.vmp.gov.kz）输入申请码，15分钟之后便可获得电子签证。

-将电子签证页面打印出来，在哈萨克斯坦边境通行检查期间出示即可。

此外，目前适用于申请电子签证的哈萨克斯坦签证类别是：«B1»、«B2»、«B3»和«B10»。

值得一提的是，当前申请电子签证 的外国公民需要从努尔苏丹和阿拉木图国际机场入境。哈萨克斯坦其他地州的边境管理自2020年之后逐步实行电子签证入境政策。

【编译：阿依波塔】