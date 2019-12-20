哈萨克斯坦是全球网络资费最便宜的五个国家之一

哈通社/努尔苏丹/12月20日 -- 2019年哈萨克斯坦注册互联网固定网络终端用户总数为250万，同比减少1.8%。其中98%为固定高速宽带用户。

统计分析网站Ranking.kz认为，用户数量的下降与移动互联网使用的普及有关。

据其统计，截至2019年12月，哈萨克斯坦注册移动终端互联网用户总数为1520万，同比增长7.5%。

目前全球共有45亿互联网用户，占总人口数的58.8%。十年前这一数据仅为17亿，占总人口的24.7%。

分析人士指出，哈萨克斯坦互联网普及度虽然在中亚地区位列前茅，但在网速方面并不出众。在全球176个国家和地区当中，哈萨克斯坦的网速仅排名第67位，落后于圣文森特和格林纳丁斯，越南，特立尼达和多巴哥，科索沃，巴巴多斯等国。

全球网速最高的国家是新加坡（固定宽带的网速达193.2 Mbps），其次为韩国（164.12 Mbps）和中国香港地区（157.64 Mbps）。

不过，哈萨克斯坦在网络资费方面，是全球最便宜的五个国家之一。以最常用的70 Mbps~100 Mbps的网络套餐为例，每月用户所需交纳的费用仅为5999坚戈，且没有流量限制。

【编译：木合塔尔·木拉提】