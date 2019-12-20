哈萨克斯坦驻华大使出席亚信非政府论坛第三次会议

哈通社/努尔苏丹/12月20日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华特命全权大使哈毕特·霍伊什巴耶夫19日出席了在重庆举行的亚信非政府论坛第三次会议。

据报道，本次会议由中国人民外交学会主办、外交部协办、重庆市人民政府承办、支持单位为中国公共外交协会。

中国全国政协副主席夏宝龙担任本次会议主席，重庆市领导、国家机构和中国研究机构代表、亚信成员国和观察员国家代表团以及许多国际组织代表出席了会议。

会议框架下，中共中央政治局委员、重庆市委书记陈敏尔与论坛荣誉嘉宾举行了会见。

霍伊什巴耶夫大使在发言中介绍了哈萨克斯坦对亚信会议发展前景的看法。他指出继续开展扩大亚信成员国、亚信转型为成熟的地区组织以及加强与其他国际和地区组织合作工作的重要性。

大使还向与会者提到了哈萨克斯坦首任总统- 民族领袖纳扎尔巴耶夫提出关于在“三个对话”构想的框架下亚信会议和欧安组织建立协作的建议的现实意义，并呼吁大家支持哈萨克斯坦总统托卡耶夫于今年6月在杜尚别举行的亚信峰会上提出的倡议。

值得一提的是，中国主席习近平于2014年在亚信上海峰会上提出建立亚信非政府论坛的倡议，亚信非政府论坛第一次和第二次会议分别在北京于2015年和2017年举行。