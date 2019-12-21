哈乌两国文化部长举行会晤 高度评价双边文化合作

哈通社/努尔苏丹/12月21日 – 哈萨克斯坦文化和体育部部长阿克托特·拉伊穆库洛娃20日在塔什干市会见了乌兹别克斯坦共和国文化部部长巴赫提亚尔·塞弗拉耶夫。

根据文体部新闻处发布的消息，在会晤当中，两国文化部负责人均强调指出，哈乌两国之间的文化和精神纽带在真实和普遍价值观的基础上稳步发展。

拉伊穆库洛娃指出，2018年的哈萨克斯坦成功举办了高规格的«乌兹别克斯坦年»系列活动。

她表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫高度评价了哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间在经济、文化领域的紧密联系。

据其介绍，今年在乌兹别克斯坦举办的«哈萨克斯坦年»系列活动框架下，两国共举办了220多项文化活动，两国之间在文化、艺术、文学、科学、旅游等领域的合作借此不断加深，进一步拉近了两国人民之间的感情。

拉伊穆库洛娃表示，哈乌两国历史文化联系紧密，人民之间拥有传统的友谊与深厚的感情，突厥语国家之间相互合作的不断发展亦令人欣喜。

«我相信，未来两国之间的友谊桥梁将不断巩固和发展。»她说。

巴赫提亚尔·塞弗拉耶夫高度评价了在哈萨克斯坦 «乌兹别克斯坦年»框架下举办的的各项活动。

他表示，活动框架下，哈萨克斯坦多座城市举行了乌兹别克斯坦电影周等活动，乌艺术团体也在哈境内举办了巡回演出活动，均取得了圆满成功。相信在两国元首支持下湿湿的这类文化合作项目，今后仍将持续下去，并为两国民间文化的不断交流提供持续的动力。

乌文化部长还就迪玛希在美国成功举办演唱会表示衷心的祝贺。

12月21日，塔什干将举办«哈萨克斯坦年»系列文化活动的闭幕仪式。当天，哈乌两国还将在塔什干签署旅游合作备忘录。

【编译：木合塔尔·木拉提】