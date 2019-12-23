阿富汗大选初步结果公布 现任总统得票过半

哈通社/努尔苏丹/12月23日 -- 阿富汗独立选举委员会今天公布九月总统选举的初步计票结果，显示现任总统加尼获得了50.64%的选票。

选举委员会公布的初步结果显示，现任总统加尼的主要竞争对手，目前担任阿政府首席执行官的阿卜杜拉·阿卜杜拉得票率为39.52%，位列第二。

排名第三的是伊斯兰党领袖古勒卜丁·希克马蒂亚尔，得票率为3.85%。

独立选举委员会主席努里斯塔尼（Hawa alam Nuristani）在喀布尔的一个新闻发布会上公布了这个拖延已久的结果。

努里斯塔尼说：« 我们以诚实，负责，透明，忠实，勇气，以及尊重每一张选票的态度完成了我们的工作，确保我们国家的民主持之以恒。»

此次选举的计票结果原定于10月19日公布，但一直拖延至今。

联合国阿富汗援助团对选举结果公布表示欢迎，同时敦促政府及相关各方«保障选举最后阶段的公正进行»。

按照阿富汗选举法，候选人获得超过50%的选票将直接赢得选举胜利，否则，排名前两位的候选人将进入第二轮角逐。

阿富汗总统选举于9月28日举行，在该国940万登记选民中，只有不到200万人参与投票。