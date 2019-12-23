巴甫洛达尔州拜赞科夫爱乐团在中国新疆举行音乐会

哈通社/努尔苏丹/12月23日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，在哈萨克斯坦共和国驻华大使馆和驻乌鲁木齐签证处的协助以及新疆维吾尔自治区文化和旅游厅、人民政府外事办公室的支持下，巴甫洛达尔州拜赞科夫爱乐团12月20日在石河子市中央音乐厅举行了音乐会。

乐团在音乐会上演奏了以下哈萨克斯坦著名音乐家的流行作品：卡尔达亚科夫《生活是一条河》、哈萨加利耶夫《亲爱的》、库萨伊诺夫《我的喜悦》、舞蹈曲《春天的女孩》、《花的路》等其他作品。

“萨米扬”声乐队、“努尔”舞蹈团以及国际比赛获奖者谢力克·瑞斯别克、萨尔塔纳特·帖米尔卡诺娃、娜塔莉亚·朴罗普斯卡亚为观众带来了表演。

石河子市的观众热烈欢迎哈萨克斯坦艺术家，他们一起演唱流行熟悉的歌曲。哈萨克流行歌曲《杜达尔-艾》受到了中国观众的喜爱。

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅副厅长表示，希望继续共同举办哈中文化活动，以增进两国人民的友谊。

当地政府机构、文化人物、城市居民以及石河子的青年和艺术爱好者的代表出席了音乐会。

巴甫洛达尔州拜赞科夫爱乐团在石河子市的演出成为今年哈中文化和人文领域合作的标志事件。