参议院议长：政府应提前两月向议会提交立法草案

哈通社/阿斯塔纳/12月24日--据参议院（议会上院）消息，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃24日主持召开了参议院主席团会议。

消息称，哈萨克斯坦总统提出的“关于哈萨克斯坦最高法院法官的选举和卸任”提议成为了本次会议首要议题。议长向宪法法案、司法制度和执法机构委员会下达工作任务，要求对法官候选人进行多方面考评，并准备考评结果。议长们对该决定一致表示赞同。

同时，参议院主席团会议就将于12月26日召开的全体会议11项议题进行了探讨。

会议议程的第二项是对《关于对< 2004年12月22日哈俄两国间就在拜科努尔航天基地建立«巴伊铁列克»火箭发射综合体建设协议>进行补充修改议定书》法案进行审议。参议院（议会上院）国际关系、国防及安全委员负责对该法案的审议。

会议期间，议长纳扎尔巴耶娃询问了关于对领养儿童方面的法律条款进行补充和修改工作的进程。宪法法案、司法制度和执法机构委员会主席表示，对该法案的补充和修改工作当前正处于由相关部门和社会组织一同研究阶段。

纳扎尔巴耶娃表示：“在这方面，需要重视的事实是，当孩子在孤儿院期间，国家和社会公众可以对孩子的成长进行监护。而孩子一旦被收养家庭接走，这方面的监护措施有所缺失。”

同时，议长对议会参议院规章进行补充和修改问题也发表了看法。当前参议院规章包括182条，计划对其中的55条规定进行修改。

“对草案的审议期限也是当前面临的问题之一。草案提交至议会审议的时间基本在11月底至12月初，由于时间紧迫，我们也无法保证法案的全面性，这会影响法案的有效性。”纳扎尔巴耶娃说道。

据了解，在起草草案方面，政府总理也下达工作指示，对政府工作规章进行了调整。

纳扎尔巴耶娃表示：“从明年起，政府需要提前两个月将草案提交至议会。议员们也需要在两个月之内对草案进行全方面审议，及时完成审议工作。”

与此同时，参议院主席团会议讨论通过参议院2020年的主要工作计划。

【编译：阿依波塔】