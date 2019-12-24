《突厥斯坦的复兴：库勒托别古城》纪录片正式上线

哈通社/努尔苏丹/12月24日 —— 哈萨克斯坦著名导演阿列克谢·卡曼斯基执导的《突厥斯坦的复兴：库勒托别古城》纪录片24日正式在YouTube视频网站上线。

该片成为了哈萨克斯坦考古类纪录片领域的新里程碑，展现了我国«精神文明复兴»国家规划主要概念内容，并讲述了哈萨克科研文化学院的“库勒托别古城历史文物重建”考古项目研究进程。

据了解，根据文体部的倡议，我国2019年开始对位于突厥斯坦州亚萨维陵墓附近的库勒托别-亚斯古城遗迹展开了考古研究。

卡曼斯基的纪录片不仅展现了中亚地区的文化精神中心，反映了该区域的社会经济潜力。预计不久的未来，库勒托别古城将成为露天现代化考古遗址公园。

考古研究小组负责人说：“纪录片详细讲述了我们的考古研究工作进程。观众可通过影片了解到考古工作的独特魅力，以及伟大草原文化遗址库勒托别古城的历史。我相信纪录片将获得观众们的好评。”

据了解，卡曼斯基曾在国内外拍摄过多部纪录片作品。其中包括2015年拍摄的《钦察草原：秘密标志》，以及2017年拍摄的《马可·波罗的丝绸之路》和《哈萨克文艺复兴-朱玛特·善音》。此外，他的纪录片在俄罗斯、中国、美国和意大利等国家举行的电影节中获得了大奖。

观众可在纪录片上看到首任总统纳扎尔巴耶夫、文体部长拉伊穆库洛娃、前文体部长穆哈梅迪吾勒，以及国内外历史学家、联合国教科文组织和国际古迹遗址理事会分析人士关于对“库勒托别古城历史文物重建”考古项目的采访片段。

【编译：小穆】