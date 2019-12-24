新研究发现直立人“最后一站”

哈通社/努尔苏丹/12月24日 —— 据新华社消息，根据英国《自然》杂志18日发表的一项人类学研究，美澳科学家在印度尼西亚爪哇中部发现的直立人化石代表了这种古人类已知的最后一次现身。这项发现有助于阐明这种古人类在该区域的人类演化中的位置。

人类发展的历史可分为南方古猿（420万年—100万年前）、能人（200万年—150万年前）、直立人（200万年—20万年前）和智人（20万年—1万年前）四个阶段。直立人是第一个完全直立行走的人种，自从约200万年前演化形成后，其生活痕迹一直贯穿着大部分更新世时期。

20世纪30年代，爪哇中部昂栋梭罗河上方20米的骨层中发现了12块直立人头盖骨和2块小腿骨。这些化石难以定年，因为该地点地层复杂，而且关于早期挖掘位置的一些原始细节变得混乱不清，因此专家们提出的潜在年代范围跨度很大——55万年前至2.7万年前。

此次，美国爱荷华大学古人类学家拉塞尔·西奥荣和澳大利亚麦考瑞大学研究人员奇拉·维斯塔维等人，重新分析了挖掘地点及其周围情况后，给出了关于上述骨层的确切年代——11.7万年前至10.8万年前。这表明这些化石来自已知的最后一批直立人。

值得深思的是，这些化石属于昂栋梭罗河上游发生的一次大规模死亡事件，当时恰逢周围环境发生变化——开阔树林向雨林生物群系过渡。根据研究团队的观点，尸体和其它残肢被冲刷进河流中，在下游沉积下来，从而形成了昂栋遗迹。