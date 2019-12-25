欧亚经济联盟签署《烟草制品消费税协定》

哈通社/努尔苏丹/12月25日 —— 据国际文传电讯社报道，欧亚经济委员会24日发布消息称，欧亚经济联盟各成员国副总理20日在圣彼得堡签署《关于对烟草制品实施消费税原则的协定》。

据了解，《协定》旨在统一联盟各成员国烟草制品消费税税率，为联盟烟草制品市场运行创造条件。

根据《协定》，自2024年起，欧亚经济联盟成员国将执行35欧元/1000支卷烟的消费税指导税率，上下浮动区间不超过20%。为帮助企业适应新的变化，确定将2020-2024年作为过渡期。过渡期内，联盟成员国授权欧亚经济委员会执委会制定定烟草制品消费税指导税率，并在成员国本币汇率出现大幅波动的情况下引入协商咨询机制。

欧亚经济委员会经济和金融政策委员贾克瑟雷科夫表示，各成员国之间的巨大价差是非法烟草制品在联盟内部流通的主要原因。通过逐步统一烟草制品消费税率，可以有效抑制非法烟草市场的发展。

市场调查机构Nielsen发布数据显示，2019年三季度，俄罗斯烟草市场非法商品占有率高达15.9%。俄罗斯市场非法烟草制品的最大来源地是白俄罗斯，约占俄非法烟草市场总量的36%。