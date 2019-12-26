央行发布两套系列纪念银币

哈通社/努尔苏丹/12月26日 -- 哈萨克斯坦央行26日正式发行哈萨克斯坦艺术系列及杰出人物系列纪念币的两套纪念银币。

据央行消息称，26日，央行正式发布了一枚卡斯塔耶夫纪念币。该纪念币属于«哈萨克斯坦艺术»纪念币系列，面值500坚戈，依照精制硬币（proof）标准制作。

硬币正面是前苏联时期哈萨克斯坦著名艺术家阿布拉汗·卡斯塔耶夫（1904年1月14日至1973年11月2日）的绘画作品，这幅绘画描绘了移民猎鹰人骑马的形象。

纪念币由纯银打造（925银），净重1克，规格为30х45毫米，总计发行1000枚。

«哈萨克斯坦艺术»系列纪念币旨在介绍哈萨克民族文化的丰富性，并展示哈萨克斯坦美术的发展趋势。

此外，央行还同时发行了4枚杰出人物系列纪念币。

四枚纪念币分别印有四位哈萨克斯坦历史上著名政治家、文学家和社会活动家：伊利亚斯·詹苏格洛夫（1894年5月1日至1938年2月26日）、萨肯·塞弗林（1894 年 10 月 15 日至1938 年 4 月 25 日）、别伊姆贝特·马伊林（1894 年 11 月 15 日至1938 年 11 月 10 日）和图拉尔·雷斯库洛夫（1894 年 12 月 16 日至1938 年 2 月 10 日）的正面头像。

这套硬币面值均为100坚戈，由纯银打造（925银），将分别发行7000枚，旨在纪念哈萨克历史上杰出人物诞辰125周年。

哈萨克斯坦央行直属的制币厂完成了纪念币的制作。

央行消息称，本次发行的纪念币都是哈萨克斯坦法定货币，可以作为一般货币流通，但显然它的收藏价值才是人们更关心的。

【编译：木合塔尔·木拉提】