欧亚经济联盟对中国不锈钢焊管发起反倾销调查

哈通社/努尔苏丹/12月26日 -- 据国际文传电讯社消息，欧亚经济委员会内部市场保护司日前发布公告，决定对原产于中国的进口不锈钢焊管发起反倾销调查。

公告称，该反倾销调查的申请人为俄罗斯管材冶金公司（TMK-INOX）、俄罗斯纳米技术集团（RUSNANO）、意大利玛切嘉利钢铁集团（Marcegaglia）俄罗斯公司和波罗的海不锈钢公司（Baltic Inox）。根据申请人数据，2016-2018年，欧亚经济联盟不锈钢焊管需求量增长23.2%，自华进口增长90%。2019年1-6月，联盟需求量增长14.2%，自华进口增长35.8%。

2016-2018年，自华进口不锈钢焊管在联盟市场占比扩大56.1%，2019年1-6月，市场占比扩大17.4%。调查期内，中国不锈钢焊管加权平均价格低于联盟同类商品成本。

2016-2018年，欧亚经济联盟不锈钢焊管产量下降8.2%，销量下降2.2%；2019年1-6月，产量下降10.8%，销量下降8.7%，表明联盟相关产业受到损害，生产及销售收益为负。2016-2018年，联盟不锈钢焊管生产及销售投资下降88.9%，2019年上半年下降87.3%。

【编辑：木合塔尔·木拉提】