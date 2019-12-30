能源部：萨热阿尔卡天然气管道工程交付使用

哈通社/努尔苏丹/12月30日 -- 哈萨克斯坦能源部称，2019年12月27日，萨热阿尔卡天然气管道工程已全部完工并交付使用。

萨热阿尔卡天然气管道，是根据哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提出的五大社会举措倡议而实施的重点工程项目。

自克孜勒奥尔达州起始的天然气管道全长1061.3公里，覆盖171个居民点的1.35万户家庭，工程总造价2670亿坚戈（约合7亿美元）。

管道将整个哈萨克斯坦中部地区和首都与全国天然气管网连接起来，保障了近270万人口的天然气需求。

值得一提的是，天然气管道每年可减少煤炭消耗65万吨，有效改善生态环境状况。

为接入天然气管道，努尔苏丹市、卡拉干达州和阿克莫拉州将建设配气网络。

努尔苏丹市配气网络将于2025年前分三期建成，其中一期网络将于2020年秋季建成。

萨热阿尔卡天然气管道建设项目由萨姆鲁克-卡泽纳国家基金提供融资支持，项目总承包商为哈萨克斯坦建设服务公司，管道运营商为哈国家油气公司下属的阿斯塔纳天然气公司。

工程项目建设期间，共投入1000余台专业技术设备和2000多名工人。

能源部表示，该项目的交付使用将产生事半功倍的效果，有助于推动中小型企业的发展，创造新的就业机会并极大地促进天然气管道沿线地区基础设施建设。

【编译：木合塔尔·木拉提】