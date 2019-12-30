多国领导人致信托卡耶夫总统致以节日祝福

哈通社/努尔苏丹/12月30日--据总统府新闻局消息，近日来，许多国家和国际组织领导人纷纷致信托卡耶夫总统，致以2020年新年问候和祝福。

俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京发来贺信表示，2019对哈萨克斯坦来说充满了重大事件。

“我们不仅要保持哈-俄关系的全部潜力，而且要继续加强战略伙伴、联盟，以及睦邻关系。在欧亚经济联盟、集体安全条约组织、上海合作组织和其他多边结构框架下进行的合作将为加强两国关系提供新动力。我相信，在新的一年里，两国关系将得到更好的发展。”普京在信中写道。

吉尔吉斯坦总统索隆拜•热恩别科夫在贺信中表示了诚挚的问候，并祝愿哈萨克斯坦人民和平和幸福。

“我相信，在新的一年中，我们的努力将更进一步加强双边战略合作伙伴关系。” 热恩别科夫写道。

韩国总统文在寅和夫人金正淑代表韩国人民致以了新年祝福。在信中，他们就哈萨克斯坦对韩国在韩半岛的和平方面提供的支持和合作表示了感谢。

此外，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫、阿什拉夫·加尼·艾哈迈德扎伊和夫人鲁拉·加尼、新加坡总理李显龙和夫人、加拿大总督朱莉·帕耶特、俄罗斯联邦委员会主席瓦伦蒂娜·马特维延科，以及世界贸易组织总干事罗伯托·阿兹维多也发来了贺信。

【编译：阿依波塔】