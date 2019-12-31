联合国秘书长古特雷斯发表新年贺词 寄语全球青年

哈通社/努尔苏丹/12月31日 -- 联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯发表2020年新年贺词。

古特雷斯在贺词中向世界人民致以新年问候。

他表示，全球各国正带着不确定性和不安全感进入2020年。不平等持续存在，仇恨情绪日益高涨。

古特雷斯强调指出，国际社会正面临着实实在在的威胁，即季候问题。

“气候变化既是长期问题，更是实实在在的近期危险。气候变化不断加剧，我们不能事不关己高高挂起。”他说。

联合国秘书长随后向全世界的青年群体发出了呼吁。

“今年，我向全世界青年发出新年贺词，青年就是当今世界的希望，”他说，“在气候行动、性别平等、社会正义和人权等领域，青年一代站在了第一线，全世界都在关注青年。你们的热情和决心激励着我。你们提出公正要求，要在塑造人类未来中发挥自己的作用。我支持你们。”

古特雷斯特别强调称，联合国属于青年。

“新的一年，世界需要青年一代。你们要大胆直言。保持理想。打破禁锢。努力前行。”

他表示，2020年是联合国成立75周年。联合国正在启动可持续发展目标行动十年，以实现全球化的公平。

【编辑：木合塔尔·木拉提】