哈萨克斯坦摄影师作品展在日本举行

哈通社/努尔苏丹/1月5日--据哈巴尔24网站消息，哈萨克斯坦摄影师图拉尔·卡赞格波夫的个人艺术摄影作品展览在东京举办。

这是摄影师第四次在国外举办个人作品展览。

多年来，哈-日双边贸易额达20亿美元，日本在哈萨克斯坦的直接投资约60亿美元。哈-日合作关系持续发展、不断深化，两国合作已进入新阶段。同时，两国人民间的友谊也日益巩固。

日本公司的负责人池村康夫表示：“我本以为作品都以哈萨克斯坦的风景为主，因为哈萨克斯坦的自然风景确实非常美。不过，还包括真实、生动的肖像图。非常喜欢此次展览，我想去哈萨克斯坦看看。”

许多前来参观摄影展的日本观众表示，之前有听说过哈萨克斯坦，不过对哈萨克斯坦并没有更多的了解。美丽的自然风景和真实的肖像不需要语言，感知即可。

一位日本旅游公司的负责人表示，日本人不太了解哈萨克斯坦，因此摄影展的作用非常大。通过此次活动，大家对哈萨克斯坦留下了较好的印象。

摄影师图拉尔表示，有参观者告诉他，在他的作品当中发现了和富士山景色相似的风景。

此外，他为歌手迪玛希和拳击手戈洛夫金拍摄的肖像也是最受欢迎的作品。

值得一提的是，摄影展主办方计划将继续组织话剧、音乐会和电影展等活动。

【编译：阿依波塔】