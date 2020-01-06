哈萨克斯坦与美国签署空中交通合作协议

哈通社/努尔苏丹/1月6日 – 哈萨克斯坦与美国正式签署空中交通合作协议。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部6日宣布，哈萨克斯坦共和国政府与美利坚合众国政府间空中交通合作协议于6日正式签署。

签署协议的哈方政府代表为工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔穆库洛夫，美方政府代表为美国驻哈萨克斯坦特命全权大使威廉•莫泽尔（William Mozer）。

工基发展部通告称，这份协议是哈萨克斯坦根据国际民用航空组织（ICAO）关于进一步开放航空运输的建议，以«开放天空»原则加强空中交通合作所签署的第一份文件，将为哈美两国之间有意开展空中交通业务的机构创造巨大的便利条件。

根据协议，哈萨克斯坦将赋予空中交通承运人“第五航权”，且不对目的地和飞行频次进行限制。

协议的签署，为哈美两国间直航航线的组建奠定了法律基础，并将进一步促进哈萨克斯坦与美国之间的战略伙伴关系不断深入发展。

两国间直航航线的建立，将对双边政治、经济、文化交流，以及旅游业的发展起到巨大的促进作用，同时也将大大提升阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）的交通可达性。

【编译：木合塔尔·木拉提】