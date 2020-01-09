总统下达工作指示: 要求发展塞梅市的社会经济综合体

哈通社/努尔苏丹/1月9日-- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在9日发表的署名文章《阿拜与21世纪的哈萨克斯坦》中，就高度发扬阿拜文化遗产下达了一系列工作指示。其中包括发展塞梅市的社会经济综合体。

总统在文章中指出，阿拜文化遗产的普及和传承工作也将在国外举行。计划在俄罗斯、法国、英国和其他国家的哈萨克斯坦大使馆中设立«阿拜中心»。

“将对位于东哈州的库南拜·乌斯肯巴伊吾勒陵寝进行修复。同时，旨在更好的发扬阿拜文化遗产，应采取相应措施。塞梅是哈萨克历史上神圣的地方之一，要着重关注塞梅市的精神文明发展、将其定位为历史中心。伟大的阿拜、沙卡热姆、穆合塔尔·阿吾艾佐夫等著名人物诞生之地值得敬重。因此，我们要发展这座城市的社会经济综合体，并对其历史和文化设施进行现代化改造。在这方面，我要求政府制定相应措施。”总统在文章中写道。

与此同时，总统还在文章中指出，需要对阿拜的故乡-吉迭拜进行修复，为前往阿拜的故乡，向伟人精神致敬的群众提供便利。

“要特别关注‘吉迭拜-博热勒’阿拜国家博物馆，将其转变为科学和教育活动中心。同时，要在吉迭拜建立与博物馆相配套的‘阿拜文物’大楼。此外，要对由穆合塔尔·阿吾艾佐夫和朱苏别克·阿伊玛吾托夫奠基基础、自1992年开始发行的‘阿拜’报刊要提供国家支持。以上所有的措施都是为了更好的发扬和宣传阿拜遗产。那么，我邀请全体哈萨克斯坦人民积极参加阿拜遗产传承工作。”总统写道。

【编译：阿依波塔】