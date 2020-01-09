哈里王子与梅根宣布退出英国王室

哈通社/努尔苏丹/1月9日 —— 据英国广播公司（BBC）报道，英国萨塞克斯公爵哈里王子与公爵夫人梅根宣布，他们将告别“高级”王室成员身份，通过自己工作获得经济独立。

哈里与梅根发表声明称，他们未来计划将时间分配在英国与北美两地。

BBC获悉，二人在发表声明前没有征求过包括英国女王与威廉王子在内的其他王室成员意见，而白金汉宫对此感到“失望”。

据了解，英国王室高级成员均对二人声明感到“受伤”。

哈里夫妇这份声明出乎所有人的意料。声明中二人指出，这一决定是“数月反思与内部讨论的结果”。

“我们计划退出王室‘高级’成员，通过工作实现经济独立，同时也会继续全力支持女王陛下。”声明中写道。

他们表示，未来将把时间平衡分配在英国与北美，也将“继续履行我们对女王、英联邦和接受我们资助群体的职责”。

二人还在声明中称，“这种地理上的平衡可以让我们抚养我们的儿子时教导他懂得感激他生来具有的王室传统，也给我们家庭空间将精力集中在我们的下一篇章，包括启动我们的新慈善实体”。他们还将这份声明发布在官方Instagram页面。

哈里王子与梅根去年十月曾公开表达媒体关注给他们带来困扰。