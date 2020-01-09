土俄启动“土耳其溪”天然气项目

哈通社/努尔苏丹/1月9日 —— 据中新网援引《今日俄罗斯》报道，当地时间1月8日，俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安正式启动天然气管道«土耳其溪»，该管道将从俄罗斯向土耳其以及南欧各国输送天然气。

据报道，这条横跨黑海底部930公里的管道于8日投入运营，两位领导人参加了开幕仪式。一同出席的还有塞尔维亚总统怕武契奇以及保加利亚总理鲍里索夫。

普京表示，未来将继续深化俄土两国在包括能源在内的多个领域的合作，而俄罗斯天然气通过“土耳其溪”项目输送到欧洲，将对南欧国家的经济产生积极影响，并且能从整体上保证欧洲能源安全。

埃尔多安则说，“土耳其溪”项目为“历史性”工程。他补充说，俄罗斯还参与了土耳其的另一个大型能源项目，即阿库尤核电站(NPP)，该项目将于今年晚些时候投入运营。

土耳其能源和自然资源部长登梅兹(Fatih Donmez)称，“土耳其溪”是“能源世界的丝绸之路”，对土耳其来说是重要的一步，也是两国关系的基石。

据悉，“土耳其溪”天然气管道项目开通后，如果满负荷运转的话，每年可提供315亿立方米的天然气，一部分输往土耳其，另一部分则是输送到欧洲南部。

据此前报道，“土耳其溪”分两条线路，一线为通过黑海海底向土耳其供气管道，二线为通过土耳其向欧洲南部供气管道。两条线路每年将向土耳其和欧洲各供应157.5亿立方米天然气。

2019年12月，特朗普曾表示，要对参与“北溪2号”和“土耳其溪”项目的企业表示制裁。但当时，“土耳其溪”的海上修建部分已经完成。