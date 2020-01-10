世行预计今年全球经济增速小幅回升

哈通社/努尔苏丹/1月10日 —— 据新华社消息，世界银行8日发布最新一期《全球经济展望》报告，预测2020年全球经济增速将较2019年出现小幅回升，但经济复苏较为脆弱，贸易、债务和地缘政治等因素仍对全球经济增长构成风险。

报告预计，2019年和2020年全球经济增速分别为2.4%和2.5%，较世行2019年6月预测值均下调0.2个百分点。世行表示，若近期缓解贸易紧张局势的政策行动能够持续减少不确定性，预期中的经济复苏可能会变得强劲。

报告称，发达经济体整体增速预计将从2019年的1.6%放缓至2020年的1.4%，制造业持续疲软是原因之一。其中，美国经济增速预计将从2019年的2.3%降至2020年的1.8%，欧元区经济增速预计将从2019年的1.1%降至2020年的1%。

报告预计新兴市场和发展中经济体2019年经济增速为3.5%，2020年将升至4.1%。

报告认为，本轮经济复苏较为脆弱，易受不利因素干扰。例如，贸易紧张局势再度升级、主要经济体增速降幅超出预期、新兴市场经济体金融压力重现、地缘政治紧张和极端天气等因素都可能对经济活动产生不利影响。

报告援引世界银行副行长杰伊拉·帕扎尔巴舍奥卢的话说，各国应果断采取改革措施，改善营商环境和税收政策，促进贸易一体化，恢复生产率增长。