托卡耶夫总统和纳扎尔巴耶夫就阿曼苏丹逝世致唁电

哈通社/努尔苏丹/1月11日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫11日就阿曼苏丹卡布斯·本·萨伊德逝世致唁电。

据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统惊悉阿曼苏丹卡布斯不幸逝世，并深感悲痛。

托卡耶夫在慰问电中说：“卡布斯苏丹将一生奉献了保护阿曼人民的利益，以及保障区域安全和稳定。哈萨克斯坦人民将卡布斯苏丹作为英明的领导人、国际级别的政治家和为加强两国合作关系做出巨大贡献的历史人物铭记在心。我谨代表哈萨克斯坦人民，并以我个人的名义向全体阿曼人民表示慰问。”

据首任总统新闻处消息，首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫对阿曼苏丹卡布斯的逝世感到无比悲痛。

“他为加强哈萨克斯坦和阿曼之间的合作，以及基于相互信任和友谊的两国合作发展做出了巨大贡献。”纳扎尔巴耶夫在慰问电中说。

据悉，阿曼国王卡布斯苏丹（Qaboos bin Said）10日逝世。阿曼国营媒体报导，其的堂弟海赛姆（Haitham bin Tariq al-Said）今天宣誓继任苏丹。

阿曼宣布国殇3天，降半旗40天，为享寿79岁的卡布斯致哀。

【编译：小穆】