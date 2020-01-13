坦克世界游戏负责人计划组建政党

哈通社/努尔苏丹/1月13日 -- 战游网（Wargaming.net）公司旗下的坦克世界（World of Tanks）产品总监维亚切斯拉夫·马卡罗夫宣布将组建一个政党。

这个政党的正式名称为“直接民主党”，其最特殊之处在于，政党将基于区块链上的应用程序组建。

马卡罗夫将出资100万美元用于政党的组建工作。

政党首批邀请了当地IT企业的员工参加。马卡洛夫称，IT企业是当地最大的纳税人，来自这些企业的员工非常了解当地的问题。

除了马卡罗夫本人以外，政党的组织委员会成员还包括了欧亚传播中心主任阿列克谢·皮尔科、Yandex.Money公司法律服务副总监波利斯·奇戈丁、Unwired Devices总监奥列格·阿尔塔莫诺夫等人。

在这个新的政党组建完成后，将于3月5日举行代表大会。

马卡罗夫计划参加今年的地区选举和2021年的议会选举。

为了参加今年的地区选举，该党必须获得联邦注册，然后在至少43个地区注册分支机构。

自2010年以来，马卡罗夫一直负责坦克世界项目的运行，该项目发布了同名游戏。该项目的开发商和发行商是塞浦路斯公司——战游网。

据该公司称，在俄罗斯，坦克世界的在线人数达到了每日300万。

【编译：木合塔尔·木拉提】