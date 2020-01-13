联大主席班迪：小岛屿发展中国家面临严峻气候威胁

哈通社努尔苏丹/1月13日 —— 据联合国新闻处消息，联合国大会主席班迪13日在阿联酋首都阿布扎比出席国际可再生​​能源机构月（International Renewable Energy Agency）的高级别会议上强调，小岛屿国家面临气候变化的多重威胁，包括毁灭性的自然灾害，甚至有被淹没的危险，面对气候变化，无所作为不是选择，世界必须通过广泛采用可再生能源等积极行动应对气候变化。

班迪指出，尽管人们对国际社会未能在去年12月于马德里举行的上一届气候变化会议（COP 25）上就重大问题达成共识普遍感到失望，但国际社会通过今天再次讨论可再生能源，继续在开创前行的道路。

他指出，面对气候变化，不采取行动是不可行的，无所作为将危及地球上所有的生命。不采取行动只会导致更严重和极端的天气事件，土地退化，森林砍伐，生物多样性丧失，海洋被污染和酸化，全球粮食不安全，以及干旱和洪水。

他说：“不采取行动将导致海平面继续上升，到2050年，在沿海地区和岛屿之上，将有2.8亿人流离失所。气候变化是小岛屿发展中国家面临的唯一最大的安全和发展威胁，尽管这不是他们造成的危机。”

班迪表示，小岛屿发展中国家正承受着气候危机的最直接和最严重的后果，包括不断发生毁灭性的自然灾害，这抵消了发展成果并增加了额外的债务负担。

海平面上升使小岛屿发展中国家的人口和基础设施处于危险之中，并吞噬了他们的领土，一些国家在不久的将来甚至有被部分或全部淹没的危险。

他说：“国际社会必须尽一切努力，确保不仅保护小岛屿发展中国家数千年的文明，而且确保他们在将来繁荣兴旺。”

尽管面临诸多挑战，小岛屿发展中国家仍在根据《巴黎协定》实施其雄心勃勃的“国家自主贡献”方面发挥领导作用。

班迪强调，现在，国际社会需要做更多的工作来支持和配合他们的努力，包括为小岛屿发展中国家适应和减缓气候变化的举措提供优惠资金。

他指出，国际可再生能源机构作为可持续发展目标7——人人享有可持续能源的推动者之一，其工作对全球朝着新绿色经济“公正过渡”至关重要。

国际可再生能源机构通过促进伙伴关系以激发和增强相关能力，促进具有成本效益的可再生能源选择和技术，在支持小岛屿发展中国家方面发挥着至关重要的作用，包括通过“小岛屿发展中国家灯塔”倡议调集资源和促进投资。

据悉，国际可再生能源机构是一个政府间组织，作为一个致力于可再生能源的卓越的知识和创新中心，为各国向可持续能源未来过渡提供支持，促进各种形式的可再生能源的广泛采用和可持续利用，包括生物能源、地热、水电、海洋能、太阳能和风能等，以实现可持续发展，普及能源，保障能源安全，促进低碳经济增长和繁荣。该机构目前有161个会员国。