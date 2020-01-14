世卫组织：一名武汉新型冠状病毒感染者在泰国确诊

哈通社/努尔苏丹/1月14日 -- 据联合国新闻消息，世界卫生组织13日表示，一名从中国武汉前往泰国旅游的游客1月8日在泰国被确诊为感染了新型冠状病毒，并于当天被送往泰国的医院接受治疗。

这是首例在中国以外地区发现的感染病例。

世卫组织表示，鉴于目前情况，该组织可能将于近期召开紧急委员会会议对疫情进行评估。

报道称，根据泰国卫生部提供的信息，患者是一名61岁的中国籍女性，于1月8日从武汉搭乘直飞航班抵达泰国曼谷，在曼谷素万那普国际机场检测出发烧和疑似肺炎症状后被送往医院，经实验室监测确诊为感染了新型冠状病毒。

机上16名密切接触者正在接受观察，目前并未发现感染。

泰国卫生部长13日向该国媒体表示，患者目前正在隔离病房接受治疗，现已没有发烧和其他呼吸道症状，预计几天后就可返回中国。泰国卫生部尚不清楚该名患者是否去过武汉华南海鲜市场。

世卫组织表示，«在中国以外的国家发现病例并不意外»，该组织目前正与泰中两国政府保持密切合作。世卫组织强调，各国及时持续开展积极监测和预防工作非常关键。

世卫组织表示，中国政府已于1月12日向世卫组织提交了新型冠状病毒的全基因组序列，并已将这一序列上传至全球共享的病毒数据库，各国公共卫生机构和研究人员均可访问。世卫组织也已就该病毒的诊断和治疗发布了相关指南。

世卫组织重申，继续在中国开展调查，以确认病毒源头和动物宿主至关重要。