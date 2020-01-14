乌兹别克斯坦任命首都、州长及自治共和国领导人

哈通社/塔什干/1月14日 – 乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔季约耶夫日前签署总统令，对该国12个州州长和首都塔什干市市长进行了任命。

乌兹别克斯坦国家通讯社14日公布了新任命的首都市长及州长名单。

消息称，根据乌兹别克斯坦共和国宪法第93条第15款和第102款相关规定，以及国民议会和地方议会相关决议，总统批准了对市长及州长的人选安排。

根据命令，扎赫恩格尔·阿尔提霍扎耶夫（Джахонгир Артиходжаев）被任命为塔什干市市长。

其他12州州长也得到了任命，名单可点击这里查看。

与此同时，1月13日，卡拉卡尔帕克斯坦最高议会举行了选举后的首次大会，根据卡拉卡尔帕克斯坦自治共和国宪法第80条，经乌兹别克斯坦总统同意，穆萨·叶尔尼亚佐夫当选卡拉卡尔帕克斯坦共和国最高议会议长。

根据乌兹别克斯坦总统和卡拉卡尔帕克斯坦最高议会的推举，卡哈尔曼·萨日耶夫当选卡拉卡尔帕克斯坦部长会议主席。

卡拉卡尔帕克斯坦共和国是乌兹别克斯坦境内唯一的自治共和国，位于乌兹别克西部，咸海的东南和西南。面积16.49万平方公里，人口124.5万，首都是努库斯。