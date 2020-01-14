韩国企业计划在首都投资兴建高压变压器生产工厂

哈通社/努尔苏丹/1月14日 – 努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫日前与韩国晓星重工业（Hyosung Heavy Industries）高层代表举行了会晤。

据市长透露，韩国企业计划在哈萨克斯坦首都投资建设一座生产高压变压器设备的工厂，其产品将用于供给国内市场和出口外国。

市长在其个人Instagram发布的消息称，此次会谈是在其对韩国进行的访问框架下举行的。

会谈期间，市长与晓星重工业公司代表，就该公司与哈萨克斯坦Alageum Electric公司联合在哈萨克斯坦首都努尔苏丹投资兴建一座用于生产高压变压器设备的问题进行了详细的讨论。

市长表示，通过高新技术手段生产的现代化高压变压器设备，将对高速发展中的城市电力安全问题的解决带来很好的推动作用。

他还指出，该项目将有望创造200个固定工作岗位。

晓星集团是成立于1966年的韩国大型企业。晓星大致在重工业、高新材料、化学、纤维等领域经营业务。会长为赵显俊，总公司位于麻浦。晓星在美国、中国、欧洲等世界各地设有90多家营业所，形成了全球网格，员工数约为3万人。晓星的轮胎帘布、氨纶、座椅带原丝等产品在世界市场占据第一位。

【编译：木合塔尔·木拉提】