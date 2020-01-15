哈萨克斯坦大使会见斯洛伐克外长

哈通社/布拉迪斯拉发/1月15日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦驻斯洛伐克新任特命全权大使罗曼•瓦西里恩科14日同斯洛伐克外交和欧洲事务部部长米罗斯拉夫·莱恰克举行会谈。

斯洛伐克外长指出，哈萨克斯坦于2019年在该国开设大使馆具有重要意义。

哈萨克斯坦大使表示，托卡耶夫总统考虑到两国合作关系的巨大潜力和斯洛伐克在国际社会上的声誉，决定在该国开设大使馆。

双方在会谈中共同指出，相信哈萨克斯坦在斯洛伐克开设大使馆将进一步促进两国政治对话，并有效扩大双边互利经贸和文化领域合作关系。此外，斯洛伐克公司将为哈萨克斯坦经济、创新科技和技术领域的发展提供贡献。

会谈中，双方还就本月21-22日在努尔苏丹举行的哈萨克斯坦-斯洛伐克政府间经济和科技技术合作委员会第8次会议筹备情况进行了讨论，并就会议议程交换了意见。

此外，双方还就1月21日在外交部大楼举行的桌会议议程交换了意见。据了解，哈萨克投资国有公司与斯洛伐克投资和贸易发展局代表，以及20多家斯洛伐克企业代表将出席会议。

会面期间，斯洛伐克外长接受哈萨克斯坦大使递交的国书，并祝贺其履新。此外，双方还就两国合作前景进行讨论，并表示相信双方合作在欧盟和中亚新战略框架下得到进一步加强。

据悉，哈萨克斯坦境内目前共有40多家斯洛伐克公司运营。2018年，双边贸易总额达到了6100万美元。

【编译：小穆】