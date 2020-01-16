上合组织政府首脑会议将在印度举行

哈通社/北京/1月16日 –上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫15日出席在印度新德里举行的瑞辛纳对话（Raisina Dialogue）国际论坛时表示，2020年秋季将在印度举办上合组织政府首脑会议。

诺罗夫称：“印度今年将担任上合组织重要机构之一的海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会轮值主席，该理事会会议将于秋季在印度举行。”

秘书长证实，在政府首脑理事会会议前夕，将举办部长会议和专家会议。此外，还计划举办经济领域问题专家中心联合会第一次会议。

上海合作组织是由哈萨克斯坦共和国、中华人民共和国、吉尔吉斯共和国、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、乌兹别克斯坦共和国于2001年6月15日在中国上海宣布成立的永久性政府间国际组织。它的前身是上海五国机制。

目前上合组织国家包括：八个成员国：印度共和国、哈萨克斯坦共和国、中华人民共和国、吉尔吉斯共和国、巴基斯坦伊斯兰共和国、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、乌兹别克斯坦共和国；

四个观察员国：阿富汗伊斯兰共和国、白俄罗斯共和国、伊朗伊斯兰共和国、蒙古国；

六个对话伙伴：阿塞拜疆共和国、亚美尼亚共和国、柬埔寨王国、尼泊尔联邦民主共和国、土耳其共和国和斯里兰卡民主社会主义共和国。

【编译：木合塔尔·木拉提】