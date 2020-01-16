中美签署第一阶段经贸协议

哈通社/北京/1月16日 -- 美国总统特朗普和中国国务院副总理刘鹤当地时间15日在白宫签署了第一阶段中美贸易协议。

据新华社消息，当地时间1月15日上午，中美第一阶段经贸协议签署仪式在美国白宫东厅举行。中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国总统特朗普共同签署协议文本并致辞。

刘鹤在中美第一阶段经贸协议签署仪式上致辞时说，中美两国从大局出发，正视分歧、管控分歧，达成第一阶段经贸协议，有利于中国，有利于美国，有利于全世界。

特朗普在协议签署仪式上说，这是个非常重要的场合，今天中美一同纠正了过去的错误，朝着公平互惠贸易的未来迈出了重要一步。





他表示，第一阶段贸易协议将为美国家庭、企业和农民提供经济保障。

按照第一阶段协议，美国取消原定对手机、笔记本电脑等总值1600亿美元（约2155亿新元）中国进口商品加征的关税，并把对1200亿美元中国商品的15%关税减半，但维持对另外2500亿美元中国商品加征25%关税。

中国则承诺加大采购大豆和猪肉等美国农产品，并免除某些美国产品的关税，以达到协议中规定的采购目标，同时在知识产权、强制技术转让及汇率等问题上做出新承诺。

【编辑：木合塔尔·木拉提】