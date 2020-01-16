政府总理主持召开畜牧业发展问题工作会议

哈通社/努尔苏丹/1月16日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明16日在总理府主持召开会议，就我国畜牧业发展问题进行了讨论。

农业部长萨帕尔汗·奥玛若夫就增加大牲畜数量和推动牛肉生产领域采取的措施进行了汇报。

农业部公布的初步数据显示，2019年我国畜牧业生产总额达2.306万亿坚戈，同比增长12.5%。

据统计，我国大牲畜（牛）数量增长4%，达740万头、马匹数量增长6.8%，达280万匹、家禽数量增长2%，达4430万只、羊数量增长2.7%，达1690万只、骆驼数量增长3.5%，达21.48万头、生猪数量增长2.9%，达82.22万头。

据了解，2019年，国家为畜牧业优良品种发展领域拨款了1157亿坚戈资金，并向全国840家养殖场提供了优惠贷款。

政府总理去年12月访美期间与美国泰森食品（Tyson Foods Inc.）签署的协议将有效推动我国农产品加工业的发展。根据协议，该公司计划在哈萨克斯坦投资建设大型肉类加工厂。该加工厂产品不仅保障国内市场的需求，还有望进入其他国家市场。

会议还就进一步推动我国畜牧业发展和提高畜牧业生产量问题进行了讨论。最后，政府首脑向与会者下达了一系列具体工作任务。

【编译：小穆】