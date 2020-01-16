研究发现习惯性饮用绿茶可能会延长寿命

哈通社/努尔苏丹/1月16日 —— 据中国媒报道，中国医学科学院阜外医院顾东风院士团队近日在《欧洲预防心脏病学杂志》发表研究论文显示，经常饮茶能够降低心脑血管事件及全因死亡发生风险，尤其对于有长期饮茶习惯的人群、男性饮茶者、饮用绿茶者，健康获益更为显著。

该研究进一步利用14081名研究对象时隔8.2年的两次饮茶习惯调查信息，分析发现，与从不饮茶者相比，坚持长期饮茶者心脑血管病发病、心脑血管病死亡和全因死亡风险降低更加显著。

研究发现，习惯饮用绿茶人群的心脑血管病发病死亡及全因死亡风险显著下降，并未发现经常饮用红茶有明显的保护作用。此外，饮茶的保护作用在男性中更为显著。

据介绍，饮茶有益于健康可能与茶中富含茶多酚有关。各类茶叶中，绿茶的茶多酚含量最高。另外，茶多酚在体内代谢较快，不能长期储存，因此需要长期保持饮茶习惯以从中获益。

据悉，顾东风院士带领的中国动脉粥样硬化性心血管疾病风险预测研究(China-PAR)是中国最大规模的心脑血管健康研究队列，共纳入12.7万研究对象。此次研究利用China-PAR项目数据开展，共纳入100902名18岁以上研究对象，并根据饮茶习惯分为经常饮茶者(每周至少3次)和无饮茶习惯者(从不饮茶或每周少于3次)，对健康结局的追踪最长达17年。