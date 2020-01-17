哈通社/突厥斯坦/1月17日--据哈萨克斯坦教育和科学部消息， 根据哈萨克斯坦总统于2020年1 月15日签署的总统令，亚萨维哈-土国际大学被赋予特殊地位。

消息称，霍加•阿赫梅特•亚萨维哈萨克-土耳其国际大学于1992年在首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议下建立的，目前是哈萨克斯坦唯一一所国际大学。大学分别用哈萨克语、土耳其语、俄语及英语授课。

大学的综合发展对城市的经济具有不容置疑的影响。一个城市要成为经济中心，就必须加强其大学的发展。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫特别关注教育的发展，尤其教育质量是否符合国际标准及科学与教育的融合问题。对突厥斯坦市来说，要成为突厥世界的精神和文化中心、成为该州的科学和教育中心，发展教育更是重中之重。

大学的特殊地位将赋予学府极大的学术和管理自主权。大学获得了哲学博士学位授权、教学计划确定、颁发自主设计的毕业证书等权利。同时，大学的教育奖学金和教师团队的薪水，以及大学的物质条件也都将得到提高和保障。

以上举措将为突厥斯坦州吸引更多的科学和教学人员，为该州的发展增加新动力。

【编译：阿依波塔】