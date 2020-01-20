德黑兰空难乌克兰籍遇难者遗体返国

哈通社/基辅/1月20日 -- 在伊朗德黑兰坠机事故中遇难的11名乌克兰公民的遗体，19日被伊朗方面送达乌克兰首都基辅。

今年1月8日，乌克兰航空公司一架波音737-800客机被伊朗导弹击落，导致飞机上所有176人遇难。其中包括11名乌克兰公民（9人为机组成员）。

据乌克兰国家通讯社报道，周日在乌克兰首都基辅机场举行了隆重的遗体归国仪式。乌克兰总统泽连斯基出席仪式。





在乌克兰总统泽连斯基的注视下，铺着乌克兰国旗的灵柩从乌克兰军用飞机上，被一个接一个地抬到基辅鲍里斯波尔国际机场等候的灵车上。遇难者的亲属们带着鲜花来到机场。航空公司的工作人员也在停机坪等待，一些人流着眼泪。灵柩从他们身边经过时，还有一些人单膝跪地表示哀悼。

据报道，乌克兰外交部长瓦季姆•普里斯泰科当天在推特发文称：“今天，在鲍里斯波尔机场，遇难者家属和全国人民有机会向PS752航班(遇难)的乌克兰籍机组人员和乘客致以敬意，他们现在到家了。非常感谢来自世界各地的慰问和声援。”





伊朗击落民航客机事件引发国际社会强烈谴责，受波及的5个国家联合要求进行国际调查，包括将记录飞机飞行情况的黑匣子送往有能力做分析的实验室。

加拿大总理特鲁多上周曾表示：“世界上只有几个地方可以做黑匣子分析。法国有一个实验室有能力。而且法国已经表示提供这个服务，这也是我们最初的共识。”

但伊朗国家通讯社周日报导，伊朗正试图分析飞机的黑匣子，否认周六伊朗已决定将黑匣子送往乌克兰的报导。

【编辑：木合塔尔·木拉提】