韩国确诊一例感染武汉新型肺炎病例

哈通社/首尔/1月20日 -- 据韩联社报道，韩国疾病管理本部20日通报称，19日从中国武汉通过仁川国际机场入境的一名中国籍女性被确诊感染新型冠状病毒肺炎。

报道称，该患者19日乘坐中国南方航空CZ6079航班抵达仁川机场后在到达厅被发现有高烧等症状而被隔离，并转入指定医疗机构——仁川医疗院。经检测，该患者于20日被确诊感染新型冠状病毒肺炎。

据疾病管理本部介绍，该患者居住在武汉市，入境韩国前一天的18日起出现发烧、发冷和肌肉酸痛等症状，在当地就医被诊断为感冒。但该女性没有去过被认为与«武汉肺炎»传播有关联的华南海鲜批发市场等地，也不曾接触过野生动物。

疾病管理本部表示，该患者在检疫阶段被隔离，与其同行的5人尚未发现异常，疫情尚无传播扩散。管理本部还对与该患者接触者进行跟踪管理，将通过各地保健站继续监测接触者的发病情况。

随着韩国出现首例确诊病例、日本和泰国也确诊新型冠状病毒肺炎患者，疾病管理本部当天将该疾病预警级别从«关注»上调至«注意»，并启动中央防疫对策本部和地方政府应对组24小时应对体系，加大防范力度。

截至目前，共有7人向卫生部门申报类似症状，其中4人被诊断为流感，其余3人接受隔离措施。疾病管理本部强调，若入境14天内出现发烧和咳嗽等呼吸系统疾病，需立即向疾病管理本部热线（1339）或保健站申报。