澳大利亚多地突降冰雹

哈通社/努尔苏丹/1月20日 —— 据外媒报道，澳大利亚近日历经雷电暴风雨、洪水、野火并存的异常情况，当地时间1月19日，澳大利亚南部突降直径达5厘米的冰雹。东吉普斯兰(Gippsland)地区和维多利亚州东北部地区则被指定为洪水警戒区。

据报道，灾民避难所遭冰雹袭击，一些车辆的挡风玻璃被击碎。当地时间1月20日上午，澳大利亚国家气象局发布严重雷暴警告，破坏性的大风、大冰雹和强降雨可能会导致山洪暴发。

这场强冰雹天气与最近几个月澳大利亚的极端高温天气形成鲜明对比。1月初，澳大利亚气象局表示，2019年是澳大利亚有记录以来最热的一年。

连月来，澳大利亚山火不断延烧，已使约10.4万平方公里土地被烧毁，火情却迟迟得不到控制。近日，科学家表示该地区的生态环境正在被永久性改变。

据报道，由于该国东南部的火情仍在肆虐，澳大利亚政府官员正在草拟计划，对被烧毁的地区重新播种，以加快森林恢复，否则可能要花费数十年甚至几个世纪的时间。

但是，播种和其他干预措施能否与破坏的范围相匹配，一些科学家和林业专家表示怀疑。

据悉，澳大利亚世界遗产蓝山国家公园的受灾面积至少达80%。此外，澳大利亚另一处世界遗产林区——冈瓦纳热带雨林，已有53%面积烧毁。

自2019年9月以来，澳大利亚森林大火已造成至少29人死亡、约十亿只动物死亡，超2500所房屋被毁，数百万英亩土地被烧焦。