哈萨克斯坦正在扩大与欧盟的合作伙伴关系

哈通社/努尔苏丹/1月21日-- 哈萨克斯坦外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德出席哈萨克斯坦-欧盟合作委员会第17次会议。克罗地亚外长兼欧洲事务部长戈尔丹·格尔里奇·拉德曼介绍了欧盟代表团。

据外交部消息，欧盟合作委员完成对《哈萨克斯坦与欧盟扩大伙伴关系与合作新协定》的批准，该协议将于2020年2月正式生效。合作委员会会议就欧盟在政治、贸易和经济领域的合作前景和当前的国际情形进行了讨论。

同时，会议还就欧盟关于加强亚洲和欧洲国家联系战略方针进行了深入讨论。

会议期间，欧盟代表团表示，欧盟已经准备好与哈萨克斯坦开展在国际和地区安全、贸易、投资、基础设施发展、创新、文化、体育和旅游等29个方向的合作。

双方就贸易和经济，以及扩大投资等合作的优先方向达成了共识。同时，对加深能源、交通运输、环保、教育和科学领域的合作也表现出了浓厚兴趣。

此外，会议还就哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫今年对布鲁塞尔的访问计划准备工作进行了讨论。

合作委员会会议结束之后，哈外长举行了新闻发布会。

欧盟是哈萨克斯坦主要的贸易和投资伙伴。

2019年1月至11月，哈萨克斯坦与欧盟国家的外贸成交额达287亿美元（出口-227亿美元，进口-60亿美元）。 2018年的贸易总额为377亿美元（出口-310亿美元，进口-67亿美元），2017年为-300亿美元，2016年-241亿美元。

2019年前半年，吸引外国直接投资达54亿美元，2018年的外国直接投资额为116亿美元。

哈萨克斯坦于2015年签署《哈萨克斯坦与欧盟扩大伙伴关系与合作新协定》。

【编译：阿依波塔】