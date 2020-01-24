英女王签署脱欧法案 英国将于下月正式脱离欧盟

哈通社/努尔苏丹/1月24日 -- 当地时间23日，英国女王伊丽莎白二世签署了首相约翰逊的脱欧协议，使这份协议正式成为英国法律，为英国在1月31日实现脱欧铺平道路。

据美联社周三（22日）消息，英国首相约翰逊的脱欧法周三获得议会通过，英国下周即将脱离欧盟。脱欧法案已递交到英国女王伊丽莎白二世 (Queen Elizabeth II) 等待王室批准，英女王御准该法案。

至此，英国脱欧的国内程序已经完成，英国首相兑现其1月31日带领英国推出的承诺指日可待。

鲍里斯-约翰逊在议会通过他的脱欧法案后发布声明称，有时，我们感觉永远迈不过达到脱欧的那条线，然而我们迈过去了。我们现在可以忘掉三年来的所有怨恨和分歧，集中精力创造一个光明灿烂的未来。

美国总统特朗普力挺英国脱欧。美国财长姆努钦在英国议会通过约翰逊的脱欧法案后宣布，华盛顿有意在今年年底之前，与伦敦达成一个美英贸易协议。

2016年全民公投决定脱离欧盟后，英国自2017年3月29日正式启动脱欧程序，期间历经数度延后脱欧日期及2次提前大选。

2020年1月9日，英国下议院终于通过了与欧盟达成的脱欧协议法案。随后，议会上院针对法案提出了数条修正案。然而，22日，约翰逊所属的保守党占多数的下议院否决了所有修正案，并将法案发回上院，最终上院通过了下议院修改的法案。