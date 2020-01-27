相关部门要求哈中跨境旅客列车乘客佩戴口罩

哈通社/努尔苏丹/1月27日--哈萨克斯坦和中国之间的国际旅客列车乘务员和乘客均要佩戴口罩。

据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，当前，哈萨克斯坦和中国之间每周有三班国际旅客列车。来自中国的旅客和列车工作人员都要接受体温检测。

消息称，自2020年1月6日起，相关部门实施乘务人员、旅客和列车驾驶员均要佩戴口罩等防控措施。

根据此前的报道，目前，营运至中国航线的哈萨克斯坦航空公司有阿斯塔纳航空、斯卡特航空公司（SCAT）。中国方面营运赴哈航线的公司包括中国国际航空（Air China）和中国南方航空（China Southern Airlines）。每周共计有34架次航班往返两国。其中22个航班属于哈萨克斯坦航空公司，12个航班属于中国航空公司。

值得一提的是，日前，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向政府下达了做好防止中国发生的新型冠状病毒疫情在哈萨克斯坦境内扩散的工作指示。

哈萨克斯坦总理阿斯哈尔·马明26日就确保在中国境内出现的新型冠状病毒感染的肺炎疫情不进入哈萨克斯坦国境召开了会议。

截至1月26日24时，中国累计报告新型冠状病毒肺炎确诊2744例，其中重症461例，死亡80例。

此外，泰国、欧洲和美国等国家也出现新型冠状病毒感染病例.

据外交部消息，当前在中国武汉市留学的哈萨克斯坦学生有230名，其中98名仍留在武汉市。

【编译：阿依波塔】